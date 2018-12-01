Yerel Seçimlere Doğru

Giresun
Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
İbaş, görevinden, başka bir hizmet yarışında olmayı arzuladığı Yağlıdere
Belediye Başkan adaylığı için istifa ettiğini bildirdi.
İbaş, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden beri GTB camiasına yakışır işler yapma hedefinde olduğunu belirterek, kısa zaman diliminde hedefleyip yapmak istediklerini hızlı bir şekilde kamuoyu ile paylaştığını vurguladı.
Hemşehrilerinin hizmetkarı olmak için belediye başkan adayı olduğunu aktaran İbaş, "Görevimden, başka bir hizmet yarışında olmayı arzuladığım Yağlıdere Belediye Başkan adaylığı için istifa ettim. 'Bizi tanıyan bilir, tanımayan da kendi bilir' anlayışı ile her evin oğlu, yeğeni, kardeşi, amcası, dayısı olmaya da adayım. Çünkü Yağlıdere'mi, Giresun'umu ve Türkiye
'mi çok seviyorum." dedi.
Giresun,Yağlıdere
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:53