Yerel Seçimlere Doğru

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:10

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokatlı hemşehrilerimizin teveccühünü kazanmış, mevcut Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu tekrar belediye başkan adayı olarak gösterildi." dedi.Polat, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da yerel seçimlerin yapılacağını hatırlattı.AK Parti'nin, kuruluşundan bugüne halkına hizmet sevdasında olduğunu belirten Polat, "2004 Yerel seçimlerinden bu yana, tanınmaz halde olan il, ilçe ve beldelerimize, hayal edilemeyen hizmetleri AK Belediyeler getirmiştir." ifadelerini kullandı.Yerel seçim çalışmalarına başladıklarını dile getiren Polat, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tokatlı hemşehrilerimizin teveccühünü kazanmış, mevcut belediye başkanımız Eyüp Eroğlu tekrar belediye başkan adayı olarak gösterildi. Yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin öncesinde geçen haftalarda gerçekleştirdiğimiz ilçe belediye başkanlıklarımız için e-temayül sonrasında gerekli çalışma genel merkezimizde yapılıyor. Bu esnada ise bizler, belde belediye başkanlıklarımız için ilimizde bulunan 25 beldemizde, belediye başkanlığı için 46 aday adayımız ile mülakatımızı yaparak gerekli notlarımızı aldık. Genel merkezimiz ile değerlendirmeleri yaptıktan sonra, ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanmasının akabinde, belde belediye başkan adaylarımız da kamuoyu ile paylaşılacak." diye konuştu.