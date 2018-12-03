Yerel Seçimlere Doğru

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
, "İttifak adayının İYİ Parti
'den mi, Saadet Partisi
'nden mi, CHP'den mi olacağı veya Elazığ'da ittifak olmayıp her partinin ayrı bir aday mı çıkaracağı bu hafta içerisinde netleşecek." dedi.
Erol, CHP İl Başkanı Ramazan Kaplan
ile düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, CHP'nin Elazığ'da nasıl bir aday belirleyeceği konusunda kamuoyunun beklentisi olduğunu söyledi.
Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek için basın toplantısı düzenlediklerini ifade eden Erol, şöyle konuştu:
"Genel merkezimizin şu an Saadet Partisi ve İYİ Parti ile devam ettirdiği bir görüşme var, ittifak görüşmesi var. İttifakın yerel seçimlerde Elazığ'da ne boyutta ve ne olacağı konusunda genel merkezimizin görüşmeleri doğrultusunda biz de burada sürece dahil olacağız. Buradaki ittifak adayın ittifaktan mı çıkacağı, partilerin ayrı bir aday mı çıkaracağı, ittifak sağlanırsa hangi partiden aday çıkarılacağı ve bu adayın kim olacağı konusunda bu tamamen genel merkezimizin ve yetkili organlarımızın vereceği bir karar."
Elazığ'da kurulması planlanan ittifakla ilgili şu an için net bir bilginin olmadığını, sadece kulis bilgilerinin mevcut olduğunu aktaran Erol, "Burada ittifak adayının İYİ Parti'den mi, Saadet Partisi'nden mi, CHP'den mi olacağı veya Elazığ'da ittifak olmayıp her partinin ayrı bir aday mı çıkaracağı bu hafta içerisinde netleşecek." dedi.
CHP İl Başkanı Zeki Kaplan ise kendilerine gelen talep doğrultusunda Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ya da 26. Dönem CHP milletvekili Ali Özcan
'ın Elazığ'dan belediye başkan adayı olmasını istediklerini dile getirdi.
Bunun halkın talebi olduğunu aktaran Kaplan, "Partimizden aday olmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapımız açıktır. Gürsel Erol ve Ali Özcan'ın bu değerlendirmeleri dikkate alacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Saadet Partisi,Cumhuriyet Halk Partisi,Elazığ
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:14