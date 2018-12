Yerel Seçimlere Doğru

06 Aralık 2018 Perşembe 11:17



AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, yıllarca ülkenin dört bir köşesine hizmet ettiğini belirterek, şimdi de nasip olursa, edindiği bütün bu birikimi Trabzon'a aktarmaya, hemşehrilerine yönelik hizmetlere dönüştürmeye geldiğini bildirdi.Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühleriyle, mensubu ve hemşehrisi olmaktan her zaman büyük onur duyduğu kadim şehir Trabzon'a, AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini anımsattı.Fatih Sultan Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve büyüdüğü, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'a ve kıymetli hemşehrilerine hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, adaylığının ilanından itibaren, bir taraftan Van'daki işlerini toparlamaya, bir taraftan da Trabzon ile ilgili çalışmalara başladığını aktardı.Zorluoğlu, 8 Aralık saat 09.00'da Trabzon Havalimanı'nda Trabzon'un güzel insanlarıyla buluşacağını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Yıllarca, ülkemin dört bir köşesine hizmet ettim. Ankara'da en üst düzeyde, yönetim kademelerinde, sizleri temsil ettim. Şimdi de nasip olursa, edindiğim bütün bu birikimi Trabzon'a aktarmaya, hemşehrilerime yönelik hizmetlere dönüştürmeye geliyorum. Bölgesinin lideri olan ilimizi daha yaşanabilir bir marka şehir yapma yolunda, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, taraflarla istişareyi öne çıkaran ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'gönül belediyeciliği' olarak isimlendirdiği belediyecilik örneklerini çokça sergileyen bir yaklaşımla, Trabzon'umuza hizmet etmeye talibiz. Bu vesileyle sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunduğum tüm hemşehrilerimi, cumartesi sabahı Trabzon Havalimanı'ndaki buluşmaya davet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise Zorluoğlu için coşkulu bir karşılama programı hazırladıklarını belirterek "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Zorluoğlu görev yaptığı illerde halkın sevgisine mazhar olacak güzel çalışmalara imza attı. Biz de Trabzonlu hemşehrilerimizle halk adamı Murat Zorluoğlu'nu coşkulu bir kalabalıkla karşılayacağız." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin belediyecilik anlayışının bir marka olduğuna dikkati çeken Revi, şöyle devam etti:"Partimiz ülkemize her alanda olduğu gibi belediyecilik alanında da büyük hizmetlere ve ilklere imza atmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışının temelini oluşturduğu belediyecilik hizmetlerimizin kalitesi her dönem daha da artmaktadır. Şehrimiz Trabzon'da da belediyecilik anlamında büyük hizmetlerin altına imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı hizmetlerinizin kalitesini arttırarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Zorluoğlu ile daha ileri seviyelere ulaştıracağız."