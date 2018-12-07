Yerel Seçimlere Doğru

Edirne
Belediye Başkanı ve CHP
Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan
, "İnanıyorum ki düne kadar yaptığımız bütün tartışmalar, Cumhuriyet Halk Partisi
'nin kimliğine yakışır." dedi.
Gürkan, Edirne otoyol gişelerinde partilileri tarafından karşılandı. Davul zurna ekiplerinin de yer aldığı karşılamada, Gürkan partililerini selamladıktan sonra, bir kamyonet kasasında getirilen 500 güvercini gökyüzüne bıraktı. Araç
konvoyuyla CHP Edirne İl Başkanlığı önüne kadar gelen Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne'deki CHP'lilerin hepsinin hayalinin Edirne olduğunu belirterek, "Ayrımsız, kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, diline, dinine bakmadan, cebine bakmadan, zengin midir, fakir midir diye? Kimsenin sosyal toplumsal statüsüne bakmadan, 'Yaratılanı severim, Yaradan'dan ötürü' diyen Mevlana
gibi, Yunus Emre gibi kollarımızı, kucağımızı, yüreğimizi bu güzel ülkenin her bir ferdine her bir yaşayanına sonuna kadar açmak için buradayız. Herkesi kucaklamak için buradayız." diye konuştu.
31 Mart'ta baharı hep beraber karşılayacaklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle Edirne'mizin, bu güzel ilin her bir ilçesinde çalışmaya başlıyoruz. İnanıyorum ki düne kadar yaptığımız bütün tartışmalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğine yakışır, Atatürk
'ün evlatlarına yakışır, Bülent Ecevit
'in torunlarına yakışır, Kemal Kılıçdaroğlu
'nun yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde geride kaldı. Gün birbirimizi eksiltme, birbirimizi geri çekme günü değil. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz, bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bu ülkenin kuruluşunda bizim emeğimiz ve alın terimiz var."
Konuşmanın ardından ilçe belediye başkan adaylarıyla partileri selamlayan Gürkan, buradan partilileriyle yürüyerek belediye binasına geçti.
07 Aralık 2018 Cuma 16:01