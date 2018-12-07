Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
, teşkilat üyeleriyle buluştu.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Koray Uymaz'ın belediye başkanı olmasını kutlayacaklarını belirtti.
Seçim atmosferinin dostça geçmesini dileyen Aksal, "Cumhurbaşkanımız dün adayımızı açıkladı. Aynı zamanda CHP
de kendi adaylarını açıkladılar. Ben buradan sayın Recep Gürkan
'a da başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel, dostça bir seçim olur. Ama bizim hedefimiz Edirne'ye hizmet etmek. Hizmetin de hangi partiden geldiğini biliyorsunuz." dedi.
Edirne'nin belediyeden kaynaklı pek çok ilde çoktan çözülmüş sorunları hala yaşadığını ifade eden Aksal, kentin çöp, çamur ve çukur içerisinde olduğunu ifade etti.
Edirne daha iyisini hak ediyor
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
de belediyeciliği Türkiye
'ye Recep Tayyip Erdoğan
'ın öğrettiğinin altını çizen Akmeşe, "İstanbul
çöp yığınları olan, suları akmayan, ulaşımı felç olmuş bir yerdi. Cumhurbaşkanımız İstanbul'un çehresini değiştirdi. İşte Edirne'de aynı durumda ve 30 seneden beri bu zihniyet Edirne'yi yönetiyor. Yaptıkları ortada. İnanın 30 sene önce yapılan asfaltların yamalarını dahi yapamıyorlar. Edirneliler bunu hak etmiyor." şeklinde konuştu.
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, Edirne'nin Türkiye'de hizmetleriyle anılan bir şehir olmasını sağlayacaklarını dile getirdi.
Edirneli'nin yıllarca belediye hizmetlerini almadığını ifade eden Uymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temel şehircilik sorunlarını aşamamış bir şehirde yaşıyoruz. Edirne'nin artık beklemeye zamanı yok, Edirneli'nin bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Edirnelinin de güzel bir şehirde yaşamaya hakkı var. Büyük projelerimiz var, özellikle üzerinde durduğumuz projeler var. Projeleri aktaracağımız ayrı bir toplantı düzenleyeceğiz. İnsanımızı bir değişim istiyor. Bu değişimi Edirneli gerçekleştirecek.Edirneli yaşananlardan bıkmış vaziyette. Bu seçim çok önemli, geleceğimizi, çocuklarımızın torunlarımızın geleceğini oylayacağız."
"Gönül belediyeciliği" parolasıyla yola çıktıklarını ifade eden Uymaz, çıktıkları yolda teşkilatın ve Edirneli'nin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından partililer Uymaz'ı tebrik etti.
Milletvekili,Recep Gürkan,Koray Uymaz,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 17:06