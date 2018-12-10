Yerel Seçimlere Doğru

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:34



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:34

CHP Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demir, "Hedefim, Ardahan'ı yaşanılabilir bir kent yapmaktır." dedi.Demir, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 2 partilinin hayatını kaybettiğini bu nedenle derin üzüntü içinde olduklarını anımsattı.Geçen hafta CHP'den Ardahan Belediye başkan adaylığının kesinlik kazandığını dile getiren Demir, Ardahan için güzel günlerin yakında olduğunu söyledi."Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksiniz Ardahan'ı hak ettiği noktaya getireceğiz" diyen Demir, "Hiç ayrım yapmadan Ardahan'ın geleceği için çalışacağız. Bizim için Ardahan'ın çıkarı önceliktir. Hedefim, Ardahan'ı yaşanılabilir bir kent yapmaktır. Ardahan'ın nimetlerini gün yüzüne çıkartmak için Ardahanlılarla çalışacağız. Ardahan güzelleşince herkes mutlu olacak, sadece CHP'liler veya Faruk Demir değil." diye konuştu.