Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye başkan adayı Hilmi Güler
, Altınordu
ilçesindeki sivil toplum kuruluşları (STK
) temsilcileriyle buluştu.
Güler, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğini ziyaret etti.
Konferans salonunda meslek oda başkanları ile bir araya gelen Güler, esnafın toplumun temel direği olduğunu söyledi.
Güler, ziyarette oda başkanlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve not aldı.
Güler daha sonra Ordu Muhtarlar Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Burada konuşan Güler, muhtarların Ordu'nun en küçük yörelerine kadar uzanan bir dinamik olduğuna dikkat çekti.
Güler, şöyle konuştu:
"Siz toplumun kılcal damarlarısınız. Ordu'nun en uç noktalarındaki dinamiklersiniz. Yeni dönemde en küçük bir ayrım yapmaksızın bu memleketin her yöresine hizmet götüreceğiz. Adil, uzlaşmacı, kucaklayıcı ve hangi görüşten olursa olsun hiçbir ayrım yapmayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Farklı düşünce ve görüşlere bakmıyorum, bu memleketin bir evladı olmanız bizim için yeter."
Güler, ardından Ordu 19 Eylül
Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın
, Hak-İş Ordu Şubesi ve Ordu Kent Konseyi
'ni de ziyaret ederek görüş alışverişlerini sürdürdü.
Altınordu,Mehmet Hilmi Güler,Ordu
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:14