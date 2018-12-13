Yerel Seçimlere Doğru

13 Aralık 2018 Perşembe 09:46



13 Aralık 2018 Perşembe 09:46

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, kentteki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları ziyaret ederek projelerini anlatıyor.31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin Nevşehir'de başarı elde etmesi için gayret gösteren Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve parti yöneticileri ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.Nevşehir Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Arı, dernek başkanı Hüseyin Altınışık ile görüştü. Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu programda kentte hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgi veren Arı, Nevşehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte emek vererek kenti her alanda ileri taşıyacaklarını belirtti.Daha sonra Lale ve Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnafla bir araya gelen Arı, burada yaptığı konuşmada, "Hayalini kurduğumuz marka şehrimizin en kuvvetli destekleyicisi sanayi esnafımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Sanayicilerimizin kanayan yaralarına hep birlikte merhem olacağız. Biz bu şehri birlikte yöneterek daha iyi seviyelere taşıyacağız. Şehrimizde yaşayan her kesimin mutlu olduğu bir şehir hayal ediyoruz." dedi.