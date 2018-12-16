Yerel Seçimlere Doğru

16 Aralık 2018 Pazar 11:19



16 Aralık 2018 Pazar 11:19

MHP'nin Amasya Belediye Başkan adayı ve MYK üyesi Mehmet Sarı, adaylığının açıklanmasının ardından Amasya'da partililer tarafından konvoy ve davul zurnayla karşılandı.Sarı, parti binasının yanında yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçilmesi halinde Amasyalı gençlerin işsizlik problemini çözeceğini söyledi.Yokluktan geldiğini, işsizliği, yoksulluğu iyi bildiğini belirten Sarı, "Derdimiz bu Amasya'da bir fidan, geleceğe bir umut, gençlerimize bir umut, dertlerimize bir çareolmak. Ben fakirlikten geldim, yokluğu biliyorum, işsizlik nedir biliyorum. Benim tek derdim gençlerin iş problemini çözmek. Fikri ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Hangi partiden olursa olsun beni ilgilendirmez. Amasyalı olması yeterlidir." diye konuştu.Sarı, vatandaşlardan seçimde destek istedi.Konuşmasının ardından parti binasına giden Sarı, partililerle bir araya geldi.