Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret ederek başkan seçilmesi halinde yapacağı projelerini anlattı.Edirne'nin sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunların çözülmesi için atılacak adımları tek tek belirlediğini ifade eden Uymaz, Edirne'nin temel belediyecilik sorunlarının mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.Sanayi sitesindeki esnafları, bazı iş yerleri ile benzinlik ve araç muayene istasyonlarını da ziyaret ettiğini anlatan Uymaz, yerel seçimlere sayılı günler kala çok çalışarak Edirne'yi AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıracaklarını sözlerine ekledi.