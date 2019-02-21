Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti
'nin Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Aşkale
ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, "Dadaşlar diyarı Erzurum'u hep birlikte değiştirdik, dönüştürdük ve geliştirdik." dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halen Büyükşehir Belediye Başkanlığını da yürüten Mehmet Sekmen beraberindeki heyetle gittiği kentin Aşkale ilçesinde AK Parti Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış
ve İlçe Başkanı Abdülkerim Polat ile kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Ziyarette konuşan Sekmen, Erzurum için başlatılan hizmet ve yatırım seferberliğinin devamı için 31 Mart'taki seçimlerin önemli dönemeç olacağını vurgulayarak, Aşkale'nin de bu seferberliğe tam destek vereceğinden şüphe duymadığının altını çizdi.
Erzurum'u saran "geri kalmışlık zincirlerini" söküp attıklarını dile getiren Sekmen, "Dadaşlar diyarı Erzurum'u hep birlikte değiştirdik, dönüştürdük ve geliştirdik." ifadesini kullandı.
Aşkale'nin Erzurum'un giriş kapısı olduğunu belirten Sekmen şunları kaydetti:
"Vakit Erzurum için artık şahlanma vaktidir. Aşkale ilçemiz ise bu kadim memleketin giriş kapısıdır, başındaki tacıdır. Bizim hizmet anlayışımızın temelinde gelişim ve birlikte büyüme var. Yani bizim için Erzurum demek Aşkale demek, Aşkale demek Erzurum demektir."
Sekmen, MHP
Aşkale İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle sohbet etti.
Politika
Kaynak: AA