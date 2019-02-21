Yerel Seçimlere Doğru

Keşap
Belediye Başkanı ve AK Parti
Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür
, Hükümet
Konağı caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Emür, sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara, gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
Hükümet Konağı caddesinde önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Emür, "Mevcut belediye binamızı Giresun
Üniversitesine devrettik ve düzenlemelerle 300 öğrencinin ilçemize gelmesini sağladık. Yine caddede önemli hizmetlere imza attık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarına imza attık. Çalışmalarla burası modern ve ilçemize örnek oldu." dedi.
Emür, belediye olarak caddeyi diğer sokak ve sahil yoluna bağlayacak alternatif güzergahlar oluşturduklarını ifade ederek, bölgeye hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.
Güncel
Kaynak: AA