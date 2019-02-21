Yerel Seçimlere Doğru

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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Belediye Meclisi adayları ile bir araya geldi.Kentteki bir otelde adaylarla bir araya gelen Eroğlu, fikir alışverişinde bulundu.Eroğlu, Belediye Meclisinde 5 yılda çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerini söyledi.Seçime az bir zaman kaldığını dile getiren Eroğlu, "Biz Meclis üyelerimizi belirlerken istişare ile belirledik. Şu an yeni listede yer almayan 11 arkadaşımızı tek tek arayarak görüştüm. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ettiler, saygı ile karşıladılar. Önümüzdeki günlerde şu an Meclis üyesi olan tüm arkadaşlarımızla da bir araya gelip istişare toplantısı yapacağız. Birlikte bu çalışmaların içine katılmamız gereken bir durumdayız. Bu zamana kadar hep teşkilatlarımızla birlikte çalıştık. Yine teşkilatlarımızla birlikte, bu defa içinde sizlerin de olduğu bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.