Yerel Seçimlere Doğru

Karabük
Belediye Başkanı ve MHP
Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Başkan Vergili, İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin
ve personeli ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.
Şahin, başkanın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyledi.
Daha sonra 100. Yıl Mahallesindeki hizmet binasında Enerjisa personeliyle bir araya gelen Vergili, Enerjisa Karabük Şube Müdürü İbrahim Turan
sohbet etti.
Vergili, Kemal Oyman Sanayi Sitesindeki esnafları da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Yeniden seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri de anlatan Vergili, esnafların sıkıntılarını dinledi. Uysal
'dan gençlere mektup AK Parti
Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde ilk defa oy kullanacak gençlere mektup yazarak, gençlerin Karabük'e ve geleceklerine sahip çıkmalarını istedi.
Mektubu basınla paylaşan Uysal, "Karabük Üniversitesi rektörlüğü yaptığım dönemde geleceğimiz olan gençler için Karabükümüz için yaptıklarım, bundan sonra yapacaklarımız için en güzel referans kaynağıdır." ifadesini kullandı. Ali Kaya
, şoförlerle bir araya geldi
AK Parti Safranbolu
Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, Safranbolu'da hizmet veren servis şoförleri ile buluştu.
Kaya, yaptığı konuşmada, "Şoför esnafımız önemli bir sorumluluğa sahip. Her gün yüzlerce can sizlere emanet. Zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor bunların farkındayız. Bu noktada karşılaşacağınız sorunlarda sizin için elimizden gelen gayreti göstereceğimize emin olabilirsiniz." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA