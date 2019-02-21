21 Şubat 2019, 18:02
»»

Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Başkan Vergili, İl Kültür Müdürü İbrahim Şahin ve personeli ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.


Şahin, başkanın ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Daha sonra 100. Yıl Mahallesindeki hizmet binasında Enerjisa personeliyle bir araya gelen Vergili, Enerjisa Karabük Şube Müdürü İbrahim Turan sohbet etti.

Vergili, Kemal Oyman Sanayi Sitesindeki esnafları da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Yeniden seçilmesi halinde uygulayacağı projeleri de anlatan Vergili, esnafların sıkıntılarını dinledi.

Uysal'dan gençlere mektup

AK Parti Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde ilk defa oy kullanacak gençlere mektup yazarak, gençlerin Karabük'e ve geleceklerine sahip çıkmalarını istedi.

Mektubu basınla paylaşan Uysal, "Karabük Üniversitesi rektörlüğü yaptığım dönemde geleceğimiz olan gençler için Karabükümüz için yaptıklarım, bundan sonra yapacaklarımız için en güzel referans kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Ali Kaya, şoförlerle bir araya geldi

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, Safranbolu'da hizmet veren servis şoförleri ile buluştu.


Kaya, yaptığı konuşmada, "Şoför esnafımız önemli bir sorumluluğa sahip. Her gün yüzlerce can sizlere emanet. Zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor bunların farkındayız. Bu noktada karşılaşacağınız sorunlarda sizin için elimizden gelen gayreti göstereceğimize emin olabilirsiniz." diye konuştu. Güncel
Kaynak: AA