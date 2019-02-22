Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Yaşar, kendisine eşlik eden Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile ilçeye bağlı Avdancık ve Mesutlar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.Daha sonra Köşklüler Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Yaşar, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayları olarak kendisine ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Uğur İbrahim Altay'a destek istedi.Gönül belediyeciliği vurgusu yapan Yaşar, seçilirse yeni dönemde herkesin gönlünde taht kuran bir belediye başkanı olmanın gayreti içerisinde olacağını belirtti.Yaşar, gönül belediyeciliği ile yola çıkmış bir ekip olarak, bu anlayışı Beyşehir'de de inşa edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Gönül belediyeciliği, halkın 7 gün 24 saat, seçtiği belediye başkanına ulaşabildiği, halkın dediğinin yerine geldiği bir belediyecilik anlayışıdır. Bizler de bu anlayışla yola çıktık. Yeni dönemde bu gönül belediyeciliğini ilçemizin tamamında sizlerin desteğiyle, bizlere sahip çıkmasıyla hep birlikte el ele vererek inşa edeceğiz."