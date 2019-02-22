Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, büyük hizmetlere bulunacak meclis üyesi aday listesini hazırladıklarını belirtti.Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde belediye meclis üyesi adayı listeni teslim ettiklerini ifade etti.Listenin Gölbaşı ve Ankara'ya hayırlı olmasını dileyen Pehlivan, "Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayımız Ramazan Şimşek ile istişare ederek, güzel bir liste hazırladığımızı düşünüyoruz. Cumhur İttifakı Gölbaşı'nda büyük hizmetlerde bulunacak." dedi.Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek, Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin zaferle çıkmaları için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Pehlivan, bunun için ellerinden gelen bütün çalışmayı yaptıklarını kaydetti.Cumhur İttifakı ruhunun Gölbaşı'nda faydalı ve yararlı bir şekilde devam ettiğini belirten Pehlivan, şunları söyledi"Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar hiçbir şekilde sekteye uğramayacak ama son zamanlarda Cumhur İttifakının ruhunu zedelemeye çalışan nifak tohumları ekmeye çalışanlar var. Ama biz bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz Cumhur İttifakı ruhuna tamamen bağlı ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'nın sözlerini yere düşürmeden Cumhur İttifakını Gölbaşı'nda ve Ankara'da zafere taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yok ithal aday, yok dıştan müdahale gibi birçok şey söylendi. Ama bu liste tamamen ilçe teşkilatının ve belediye başkan adayının listesidir."