Yerel Seçimlere Doğru

İYİ Parti Yerköy
Seçim İletişim Merkezi açıldı. Haşim Kılıç
Mahallesi Bedri Aydın
Caddesi'ndeki açılış törenine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
, İYİ Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz
, İlçe Başkanı Davut Yorulmaz, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde Yerköy Belediyesine İYİ Parti bayrağını dikeceklerini söyledi.
Ferhat Yılmaz'ın seçilmesi ile ilçenin göç veren değil, göç alan duruma geleceğini ifade eden Aydın, seçimin ilçeye hayırlar getirmesini temenni etti.
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ferhat Yılmaz ise "Çıkmış olduğumuz bu yolda ilçemize katkı sağlayacak projelerle gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 31 Mart akşamı, siyasi ikbal kaygısıyla Yerköy'ün kaderiyle oynamak isteyenlere gerekli cevabı yine sizler vereceksiniz." dedi.
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Kaynak: AA