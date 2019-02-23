Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ordu
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
, Kabadüz
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Güler, seçim çalışmaları kapsamında Kabadüz ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Güler, partisinin ilçe teşkilatı ile bazı dernekleri de ziyaret etti.
Güler, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Çambaşı Kayak Merkezi
'nin denize en yakın kayak merkezi olduğunu söyledi.
"Biz hizmetimizi seçilmeden önce de yaptık, seçildiğimiz zaman da yaptık." diyen Güler, "Bizim için tarih olarak 31 Mart önemli değil. Biz zaten çalışmalarımızı her zaman sürdürüyoruz. İnşallah Kabadüz'e doğalgazı da getireceğiz. Bugün vereceğim tek mesaj üç kelime ama bu üç kelime de aynı. Bunlar üretim, üretim, üretim. Bu üretim neticesinde hem hizmet hem ürün hem de güzellik üreteceğiz." dedi.
Kabadüz'ün, örnek ilçe olmaya devam edeceğini belirten Güler, "Çambaşı Kayak Merkezimiz kış turizmi için çok güzel bir tesisimiz oldu. Denize, havaalanına bu kadar yakın, yeşille oksijeni bir arada olan başka bir kayak merkezi yok. Çambaşı Kayak Merkezi, Uludağ
gibi olacak." diye konuştu.
Güler, bölgede üretime yönelik yapılan faaliyetlerin artırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu bölgenin yer altı da yer üstü de Allah'ın nimetleriyle dolu. Bizim yapacağımız şey ise bu güzellikleri daha çok büyütmek ve güzelleştirmek. Bu bölgede üretime dönük yatırımlar yapacağız. En büyük katkılarımızdan birisi de göçü önlemek olacak. Ordu'da üniversiteyi yaptık, hastaneleri kurduk. Dolayısıyla artık eğitim, sağlık için farklı şehirlere gitmeyeceğiz. Biz ne söz verdiysek yaptık. En son 'çevre yolu' dedik, Boztepe
'yi deldik, onu da yaptık. Bu işi biz kalpten, gönülden yapıyoruz. 'Gönül belediyeciliği' denen şey de bu. Ben buraya belediye başkanı olmak için gelmedim, hizmet etmek için geldim."
Güncel
Kaynak: AA