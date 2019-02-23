Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti
İl Başkanı İsmail Altınöz, seçim çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Parti binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Karabük
milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
ile AK Parti Karabük Belediye Başkan Aday Burhanettin Uysal
ve partililer katıldı.
Seçim çalışmalarının iyi gittiğini söyleyen Altınöz, bu kapsamda birçok bakan ve üst düzey parti yetkililerinin kente gelerek kendilerine destek verdiğini anlattı.
Altınöz, "Yine bu hafta Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal
çarşamba günü Karabük'te olacak. Perşembe günü de Tarım ve Orman Bakanımız Karabük'te olacak. Biz seçimleri fırsat olarak görüp gelen bakanlarımızdan, genel başkan yardımcılarımızdan 'Karabük ile ilgili neler yaptırabiliriz'in peşindeyiz. Halkımıza ne gibi hizmetler getirebiliriz arayışındayız. Biz tüm ilçelerde, il merkezi ve belde de seçimi başarı ile tamamlayıp 7-0 alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
"Adayımızın çekilmesi söz konusu değildir"
Karabük'te belediye başkan adayları
ile MHP
adayı arasındaki tartışmalardan dolayı iki partiden bir adayın çekilip çekilmemesinin sorulması üzerine Altınöz, şöyle yanıt verdi:
"Kesinlikle söz konusu değildir. Karabük'te olan olaylar ile ilgili genel merkezimizi yazılı olarak 4-5 sefer bilgilendirdik ve gerekli dokümanları ulaştırdık. Biz sadece cevap hakkımızı kullanıyoruz. Genel tartışmaların içine girmek istemiyoruz. Herkes projelerini anlatsın. Cumhur ittifakı'nda farklı adaylarla yarışılan yerlerde genel merkezimizin istediği bu. Her aday kendi projelerini tanıtsın. Hem partilerle hem de adaylarla ilgili polemiklere girilmemesi istenmektedir. Adayımızın çekilmesi söz konusu değildir. Biz kendimize güvenen partiyiz. Zillet ittifakı bizim karşımızda güç birliği yapabilir ama bizim böyle bir ittifak arayışımız yok. Karabük halkı ile ittifak içerisinde, Karabük ve ilçelerinde gümbür gümbür seçimleri alacağız." Milletvekili Ünal
da Karabük'ün daha hızlı bir şekilde yapılanmasına, kentsel dönüşüme, yeni master planlarına ihtiyacı olduğunu kaydetti. Niyazi Güneş
ise bir kent için belediyelerin önemli olduğunun altını çizerek, belediye başkan adayları Uysal
'ın yaptıklarının yapacaklarına işaret olduğunu, şehrin geleceğini hep birlikte planlayacaklarını ifade etti: Burhanettin Uysal
, projelerin bir kısmını Karabük halkına açıkladıklarını ve geri kalan kısmını da pazartesi günü açıklamayı düşündüklerini belirtti. 1 Nisan
'da Karabük Belediyesi'ni alacaklarını dile getiren Uysal, "Şimdiye kadar yapılamayanları, başka şehirde olan güzellikleri Karabük'e kazandıracağımızı, seçim süresince halkımıza anlatmaya gayret ettik. İnşallah 1 Nisan'da sizinle yeni bir dönemin başlangıcını yapacağız diyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA