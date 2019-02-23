Yerel Seçimlere Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi
'nin (MHP
) Bayburt
Belediye Başkan adayı Hükmü Pekmezci
, projelerini anlattı.
Şair Zihni Kültür Merkezi'nde organize edilen programda konuşan MHP İl Başkanı Bekir Kasap
, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünün milletten aldığını, Türkiye
için var olduğunu söyledi.
MHP'nin, Türk-İslam coğrafyasının umudu olduğunu, bu bilinç ve sorumlulukla temelleri Yeni Kapı'da aziz Türk milleti tarafından atılan Cumhur İttifakı'nda yer aldığını belirten Kasap, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminin bütün ilke ve esaslarıyla bütün kurum ve kurullarıyla geleceğin Türkiyesi'ni güvenceye almasını amaçlıyoruz. Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı seve seve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Kasap, ülkücü, milliyetçi harekatın Bayburt'un emrinde olduğunu ifade ederek, "Yeni sistemin ihtiyaç duyduğu en önemli değerlerden biri de liyakattir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eri, işinin ehli ekibiyle Bayburt'umuza uzun yıllar damga vuracak belediyecilik anlayışı ve projeleriyle şehrimize hizmet etmeye taliptir ve hazırdır." diye konuştu.
MHP Bayburt Belediye Başkan adayı Pekmezci ise yaptıkları projelerde kentin öteden beri en önemli sorunu olarak gördükleri istihdama yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Pekmezci, Bayburt'un il oluşunun 30'uncu yılı olduğunu belirterek, Bayburt halkının karşısına da ilk etapta 30 proje ile çıktıklarını kaydetti.
Bayburt için ilk etapta hayata geçirecekleri 30 projenin sonraki yıllarda yeni projelerle güçleneceğini dile getiren Pekmezci, ilk 30 projesi hakkında bilgi verdi.
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Kaynak: AA