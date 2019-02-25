Yerel Seçimlere Doğru

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Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, kaderinde Finike'ye hizmet etmek olduğunu söyledi.MHP Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Hasyurt ve Turunçova Mahalleleri'nde taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Daha sonra Kum Mahallesi'nde iki site sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.Dülgeroğlu, 25 yıl üst üste belediye başkanlığı yaptığını ve kendisinden başka bu sayıya ulaşan birinin olmadığını söyledi. Makam, mevki hevesi olmadığını ifade eden Dülgeroğlu, "Belediye başkanlığım döneminde hiç maaş almadım, yani şöyle almadım. Ayşe teyzenin sobasında kömür yoktu, kömür aldım. Ahmet amca elektrik faturasını ödeyememiş, ödedim. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamayanlara burs verdim. Başkanlık yaptığım dönemde hakkım olan paralar, boğazımdan geçmedi. Hep ihtiyacı olan insanlara dağıttım. Bu bana babamın vasiyetiydi" dedi."Kaderimde Finike'ye hizmet etmek var"Finike sevdasıyla ailesini ikinci plana attığını ifade eden Dülgeroğlu, "Kutsal Finike sevdasıyla hanımımı ve ailemi ikinci plana attım. Ben doğduğumdan beri Finike'ye aşığım. Benim kaderimde Finike'ye hizmet etmek var. Allah benim kaderimi böyle yazmış. İnsallah da sizlerin desteğiyle bu kutsal görevi alarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.Site sakinleri bulundukları alanda hizmet alamadıklarını ve yollarda alt yapı eksikliğinin olduğundan bahsetti. Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçimi kazanması halinde site sakinlerinin sorunlarını çözmek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, toplantı sonrası Yuvalı Mahallesi'nde bulunan taziyeye gitti. - ANTALYA