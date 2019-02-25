Yerel Seçimlere Doğru

Tarsus
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Şevket Can
, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerde bulundu.
Başkan Can, ilçedeki Yunusoğlu
, Tekeliören, Kanberhöyüğü, Arıklı, Günyurdu, Avadan, Tepeçaylak, Kütüklü, Özlüce, Mantaş, Yeni Çay
, Aliağa
, Hasanağa
, Aliefendioğlu mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlarla sohbet edip, fikir alışverişinde bulunan Can, 31 Mart seçimleri için destek istedi.
Can, tekrar seçilmesi durumda planladıkları hizmetleri vatandaşlara anlatarak, "Hakkımızda hayırlıysa rabbim bu görevi bizlere nasip etsin. Biz bu görevin vebal ve sorumluluk olduğunu biliyoruz. 31 Martta Allah'ın izniyle sandıkları patlata patlata geleceğiz." ifadesini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA