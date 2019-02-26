Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti
Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal
, seçim çalışmaları kapsamında kente faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.
Antepoğlu Sanayi Sitesi'ne giden Uysal, tüm esnafları tek tek gezerek isteklerini ve dertlerini dinledi.
Uysal, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'a kadar Karabük
'te sıkılmadık el, dinlenmedik istek bırakmamak için gece gündüz ziyaret ve toplantıları sürdürdüklerini söyledi.
Gönül birliği ile kendilerine iletilen istekleri yerine getirmeye çalışacaklarını aktaran Uysal, "Belediye Başkanı olduğumuz da halkımız şunu bilsin ki, kapımız her daim açık olacak, 'benim dediğim olur' değil, bizim Karabük halkımızın beklentileri doğrultusunda hizmetleri yapacağız. Antepoğlu Sanayi sitesinde çalınmadık kapı bırakmadık." diye konuştu.
Karabük Belediye Başkanı Vergili
'den ziyaret
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Vali Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.
Daha sonra Valilik personelini de ziyaret eden Vergili'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Merkez
İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.
Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
ve adliye personeline de ziyaret gerçekleştirdi.
100. Yıl Mahallesinde ev toplantılarında katılan Vergili, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Göreve geldiği günden bugüne kadar ne söz verdiyse hepsini hayata geçirdiğini vurgulayan Vergili, "Amacımız hayaller vadedip insanların gözlerini boyamak değil." dedi.
AK Partiye katılım
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il genelinde üye sayılarının 34 binleri bulduğunu, bugün 6 kişinin daha partilerine katıldığını söyledi.
Altınöz, rozet takım töreninde yaptığı konuşmada, tüm Türkiye
de olduğu gibi AK Parti'ye Karabük de de büyük ilgi ve alakanın olduğunu belirtti.
Türkiye'nin bekası için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini anlatan Altınöz, "Partimize bugün katılan üyelerimiz oldu. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yeni üyelerimiz gücümüze güç kattı." sözlerin yer verdi.
Törende, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal yer aldı. Ali Kaya
'dan eğitim kurumlarına ziyaret
AK Parti Safranbolu
Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, ilçedeki okulları ziyaret ederek yöneticilerinden bilgiler aldı.
Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerek devletimiz, gerek AK Parti, gerekse ilçe teşkilatımız olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hayatlarına çok önem veriyoruz. Okullarımızda eğitime vereceğimiz desteklerden, çocuklarımız için projelerimizden söz ettik." ifadesini kullandı. Elif Köse
'den belediye ziyareti
Safranbolu CHP
Belediye Başkan Adayı Elif Köse, Safranbolu'da Belediyesi şantiyelerini gezerek çalışanlarla bir araya geldi.
Ziyaretler esnasında çalışanların sorunlarını dinleyen Köse, "Belediyecilik ekip işidir ve ben ekibimize çok güveniyorum. Safranbolu'ya hizmet etmek için yola çıktık." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA