28 Şubat 2019, 10:23
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Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ve partililer seçim çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki esnafları ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru ve partililer seçim çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki esnafları ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kuru'ya, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya milletvekili Mustafa Köse, Marmara Bölge Koordinatörleri İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Trabzon Milletvekili Muhammed Balta ve partililer eşlik etti.

Kuru, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, seçimlerde adayları için destek istedi Merkez, Süleymanpaşa, Tekirdağ, AK Parti, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA