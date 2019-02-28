Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Tekirdağ
İl Başkanı Mülahim Kuru ve partililer seçim çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa
ilçesindeki esnafları ziyaret etti.
Ziyaretlerde Kuru'ya, Genel Merkez
Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya
milletvekili Mustafa Köse
, Marmara
Bölge Koordinatörleri İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca
, Trabzon
Milletvekili Muhammed Balta
ve partililer eşlik etti.
Kuru, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye
için çok önemli olduğunu belirterek, seçimlerde adayları için destek istedi
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Kaynak: AA