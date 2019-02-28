Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse ile Marmara Bölge Koordinatörleri, Tekirdağ İl Başkanlığı'nda gerçekleşen il SKM toplantısına katıldı.Yerel seçimler dolayısıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ'a gelen, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Marmara Bölge Koordinatörleri İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve Ali Sevinç ile Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, il başkanlığında, İl Başkanı Mülahim Kuru, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve il yöneticilerle bir araya geldi.Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse başkanlığında yapılan İl SKM toplantısında, seçim çalışmaları masaya yatırıldı.Toplantının ardından esnaf ziyaretleri yapan heyet, vatandaşlarla sohbet etti.-AK Parti Belediye Başkan Adayı Yüksel'in mahalle ziyaretleriAK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Yüksel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesi'nde bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için çalıştıklarını söyledi.Süleymanpaşa'yı daha güzel bir ilçe halinde getireceklerini ifade eden, Yüksel, "Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa'yı Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Başkanımız Mestan Özcan ile Süleymanpaşa'nın yeniden çehresini değiştireceğiz. Süleymanpaşa'mızda çöp, çukur, çamur ve toz ile mücadele eden vatandaşlarımıza, birlikte yöneteceğimiz bir şehir modeli ile bu sorunları ortadan kaldırma sözü vererek desteklerini istiyoruz." dedi.Yüksel'e ziyaretlerde, Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, MHP İlçe Başkanı Kürşad Sungur, ve Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti.-Saadet Partisi Tekirdağ Belediye başkan adayı tanıtım toplantısıSaadet Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Feti Pehlivan basınla buluştu.Süleymanpaşa ilçesinde bir restoranda gerçekleşen programda Tekirdağ'ın 11 ilçe belediye başkan adayları da yer aldı.Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Biz bugüne kadar çizgimizden, duruşumuzdan en ufak bir taviz vermedik. Yolumuzdan dönmedik. Rüzgara, konjonktüre, makama, mevkiye göre yön değiştirmedik. İstikrardan bahsedenlere sesleniyorum. İstikrar görmek isteyen bu salona baksın; çünkü bu salonda yolundan dönmeyenler var Bu salonda şartlar ne olursa olsun sözünden vazgeçmeyenler var." dedi.Pehlivan, dürüst belediyecilik anlayışını Tekirdağ ile buluşturacaklarını belirtti.