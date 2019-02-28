Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, yerel seçim çalışmaları için Hüyük
ve Beyşehir
ilçelerini ziyaret etti. Milletvekili Samancı
, Hüyük ilçesinde AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelirken, beraberinde Cumhur İttifakı'nın Hüyük İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Çiğdem
ve partililerle ilçenin dış mahallelerini ziyaret etti.
Samancı, ilçeye bağlı Çavuş ve Budak mahallele sakinlerinden 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın belediye başkan ve meclis üyesi adaylarına destek istedi.
Samancı, ilçede yeni dönemde hayata geçirilecek hizmetlerle ilgili vatandaşlarla istişare ederken, konuşmalarında gönül belediyeciliği vurgusu yaptı.
Samancı, her iki yerleşim merkezinde de gördükleri yoğun ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA