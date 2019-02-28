Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Edirne İl Başkanlığı, Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısı düzenlendi.AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın katılımıyla il başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda seçim çalışmaları konuşuldu.AK Parti Belediye Başkan Adayı Uymaz esnaflarla bir araya geldiAK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret ederek başkan seçilmesi halinde yapacağı projelerini anlattı.Edirne'nin sorunlarını çözmek için aday olduğunu vurgulayan Uymaz, "Hemşerilerimizin sorunlarını yerinde dinliyoruz, Çözüm getirecek projelerimizi anlatıyoruz. Edirnemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Taksi durakları, kahvehaneler, muhtarlıklar ve bazı kurumları da ziyaret eden Uymaz, yerel seçimlere sayılı günler kala çok çalışarak Edirne'yi gönül belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini sözlerine ekledi.Seçim görevlileri bilgilendirildiAK Parti, seçim görevlileri eğitimlerine devam ediyor.AK Parti Edirne Teşkilat Başkanı İbrahim Murat Şarbalkanlı ve İl Seçim İşleri Mücahit Güzey tarafından verilen eğitimlerde seçim görevlileri bilgilendirildi.Şarbalkanlı ve Güzey, AK Parti Süloğlu ve Havsa ilçe teşkilatlarına da eğitimlerini verdi."Sanayi esnafının yanında olacağız"Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, sanayi esnafıyla bir araya geldi.Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Fikret Üstev ve yönetim kurulu üyeleriyle de buluşan İriş, esnafa yönelik projeler hazırladıklarını belirtti.Sanayi sitesindeki belediye hizmetlerinin az olduğunu savunan İriş, "Sanayide yollar çok kötü durumda. Alt yapı hizmetleri ertelenmiş. Ortak kullanım alanları çok bakımsız. Çalışanların nefes alabileceği, nezih dinlenme mekanları yok. Oto Park yerlerinin yokluğu, gelişi güzel park etmeler, terk edilmiş hurda otolar sebebiyle sorunlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.Sanayi esnafına yönelik projelerinin hazır olduğunu aktaran İriş, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar içinde bulunacaklarını kaydetti.