Yerel Seçimlere Doğru

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Bağımsız Kavak Belediye Başkanı adayı Muzaffer Candemir, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.Candemir, Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında, vatandaşlardan 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde destek istedi.Seçilmesi halinde yapacağı çalışma ve projeler hakkında bilgi veren Candemir, "Önceden beri nereye gitsem, 'Kavak ilçesi neden gelişmiyor?' sorusu ile karşılaşıyorum. İç Anadolu'yu Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine bağlayan yol Kavak ilçemizden geçer. Demir yolu da böyle. Haliyle ilçemiz konumu itibarıyla büyümeye müsait. İlçemizin her yönüyle büyümesi ve gelişmesine çalışacağım." dedi.