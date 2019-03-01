Yerel Seçimlere Doğru

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Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Taşçıçay Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.Şen, seçim çalışmaları kapsamında Taşlıçay Mahallesini ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak seçimde destek istedi.Ziyaretinde vatandaşların sorunlarını da dinleyen Şen, yaptığı konuşmasında, "Gülyalı ilçemize bugüne kadar çok güzel hizmetleri birlikte kazandırdık. Bundan sonrada aynı kararlılıkla hizmetlerimiz artarak devam edecektir." dedi.Şen, şimdiye kadar yanlarında olan vatandaşlara teşekkür de ederek, "Şimdiye kadar hep bizlere destek oldunuz. Bu yoğun destek, ilgi ve teveccühden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere milletimize hizmet etmek için tekrar talibim. Hepinizden 31 mart 2019 taridinde yapılacak olan yerel seçimlerde destek bekliyorum." dedi.Başkan Şen'in programında AK Parti İlçe Başkanı İlyas Yılmaz, ilçe meclis adayları, teşkilat üyeleri ve MHP Gülyalı İl Başkanı Nazım Şen'de yer aldı.