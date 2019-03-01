Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

Saadet Partisi Havza Belediye Başkan adayı Şenol Tunçay, seçim çalışmaları kapsamında Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformunu (HASTOP) ziyaret etti.HASTOP Başkanı Mustafa Başaran, ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.Havza'nın gerek tarihi gerek termal gerekse doğası ile birçok imkana sahip bir ilçe olduğunu fakat potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.HASTOP olarak ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak, insanların sosyal ve ekonomik yaşantısını hareketlendirecek, hayatlarını kolaylaştıracak görüş ve önerilerinden oluşan bir dosya hazırladıklarını aktaran Başaran, "Sizden talebimiz, bu dosyada bulunan önerilerin dikkate alınması, seçim vaatleri arasına alınması ve ilçemiz için bu projelerin hayata geçirilmesi. HASTOP olarak seçim sonrası süreçte de bu taleplerimizin takipçisi olacağız ve projelerin hayata geçmesi için bizler de seçilen belediye başkanımıza katkı sunacağız." dedi.Tunçay da seçim sonrası Havza'nın öncelikli sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirterek, "Verdiğiniz dosya ilçemize hizmet için rehber teşkil edecek. Zaten sizlerin tespit ettiğiniz sıkıntıların birçoğunu bizler de biliyoruz ve projelerimizi ona göre hazırladık. İnşallah 31 Mart seçimleri ilçemiz için hayırlar getirir." ifadesini kullandı.Ziyarette Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Saadet Parti İlçe Başkanı Saffet Ergin de bulundu.