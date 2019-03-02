Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, Beyşehir
ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Gülay Samancı, Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
ve beraberindeki partililerle birlikte sahada yürütülen seçim çalışmalarına katıldı.
Samancı beraberinde Başkan Adayı Yaşar ve partililerle ilk olarak Ali Akkanat
Kampüsü'nde bulunan fakülte ve yüksekokulları ziyaret ederek burada görev yapan akademik personelle bir araya geldi.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Beyşehir Yurt Müdürlüklerini de ziyaret eden Samancı ve Yaşar, burada kalan öğrencilerle görüşerek, bir süre sohbet edip, taleplerini dinledi, seçimlerde başkan adayı Yaşar ve meclis üyesi adaylarına destek istedi.
Samancı, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Memleket işi, gönül işi diyerek çıktığımız yolda KYK Beyşehir Kız Öğrenci Yurdu çalışanlarımız ve Türkiye
'nin dört bir yanından Beyşehir'imize okumaya gelen öğrencilerimizle de buluşarak fikirlerini dinledik, gönüllerini aldık. KYK Beyşehir Erkek Öğrenci Yurdu ve personeline misafir olduk. Yurt çalışanları ile muhabbet etme fırsatı bulduk. Belediye Başkan adayımız Üzeyir Yaşar Bey'e desteklerini istedik." dedi.
Belediye Başkan adayı Yaşar da, ziyaretlerde Beyşehir için yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini açıkladıklarını dile getirdi.
Güncel
Kaynak: AA