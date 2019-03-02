Yerel Seçimlere Doğru

Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ile AK Parti Karatay
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca
, Karatay Matbaacılar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Altay, 31 Mart seçimlerinde bölge esnaflarından destek istedi.
Bundan sonraki dönemde de yeni projelere devam edeceklerini belirten Altay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şehrimizi hep birlikte milletin güvenini kazanmış yeni ekiplerle 2023'e taşıyacağız." dedi.
Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da, "Siyasi görüşüne bakmadan ilçemizi katılımcı belediyecilik anlayışıyla ve ben değil biz olarak yöneteceğiz." şeklinde konuştu.
Altay ve Kılca'ya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç
ve partililer eşlik etti.
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Kaynak: AA