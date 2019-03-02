Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin, Bolu İli Arı Yetiştiriciler Birliğine ziyarette bulundu.Ziyarette dernek başkanı İsmail Ünalan ve diğer dernek üyeleriyle sohbet eden Metin, il başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerinde yakından takip ettiği konuların en başında tarım geldiğini söyledi.Balın mucizevi bir nimet olduğunu dile getiren Metin, Türkiye'nin dünya bal piyasasındaki pazar payından bahsetti.Metin, bakan yardımcılığı döneminde sahte bal ile mücadele ettiğini anlatarak, "Tırnak içinde söylüyorum 'üçkağıtçılar' televizyonlardan biliyorsunuz bir dönem bal sattılar. Aslında bal değil şeker şurubu sattılar. Bu kardeşiniz onlarla mücadele eden ve engelleyen kişidir. O dönemde Gümrük Ticaret Bakan Yardımcısıydım, bir furya vardı ve özel olarak Tarım Bakanlığı ile görüşüp, Tarım Bakanlığının yaptığı denetimler sonucu bu adamların reklamlarını engelleyip ceza almalarını sağladım." dedi.Ayrıca, arıcılara verecekleri destekleri de açıklayan Metin, şunları kaydetti:"Birinci hedefimiz bal üretiminde katma değeri yakalamak. Propolis üretimi ile alakalı yüzde 2 olsa bunun sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparız. Belediye olarak destek veririz. İkincisi, şimdi eğitim en önemli şey, tabii dağda, bayırda, ormanda, şehir merkezi dışında bu işler yapılıyor. Dolayısıyla bu işi yapan insanların eğitim için merkeze gelmesi, gitmesi zor. O nedenle bu işi ayağına giderek öğretmek lazım, anlatmak lazım."