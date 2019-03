Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, şoförler, servisçiler ve bazı esnaf odaları ile halk otobüsleri derneği yönetimiyle bir araya geldi.Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Uysal, kentin trafik sorununa çare olacak projelerini anlattı.Şoför esnafının sorunlarını bildiklerini belirten Uysal, "Sizlerle çalışmaya adayız. Siz mutlu iseniz Karabük mutludur. Sizler can taşıyorsunuz. Sizi mutlu edip canları can gibi taşıyacaksınız." dedi.Toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililer katıldı.Uysal, ayrıca seçim çalışmaları kapsamında Ankara Caddesi esnafını ziyaret etti.AK Parti'den basın toplantısıAK Parti İl Başkanlığı, seçim çalışmalarını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.İl Başkanı İsmail Altınöz, toplantıda yaptığı konuşmada, son bir hafta içinde Karabük'e gelen parti büyükleri ve bakanların verdikleri müjdelerden bahsetti.Sona akşama kadar çalışmaların devam edeceğini anlatan Altınöz, seçimden başarıyla çıkacakları söyledi.Milletvekili Cumhur Ünal ise Karabük'te yapılanları ve yapacaklarını doğru bir şekilde anlatmaya gayret ettiklerini ve bu yüzden her hafta açıklamalarda bulunduklarını ifade etti.Karabük'ün çok çarpık bir kentleşmeyle büyüdüğünü anlatan Ünal, acilen bir şehir planının oluşturulması gerektiğini ve bu konuda ciddi bir çalışma yaptıklarını, Karabük'ün bunu hak ettiğini aktardı.Burhanettin Uysal da projelerinden bahsederek çalışmaların iyi gittiğini dile getirdi. Şimdiye kadar tutuğu bütün işleri yaptığını belirten Uysal, rektör ve milletvekili olduğu dönemlerde gerçekleştirdiği projelerden örnekler sundu.Kendisine yöneltilen bazı eleştirileri ve suçlamalara da cevap veren Uysal, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Başkan Adayı Refet Vergili'nin yaptığı bazı çalışmaları eleştirdi.Öte yandan Eflani Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Yarkan, AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, AK Parti Ovacık Belediye Başkan Adayı Yakup Narter ve AK Parti Yortan Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tiryaki de seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.Rafet Vergili'den ziyaretlerKarabük Belediye Başkanı ve MHP Başkan Adayı Refet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına Bayır ve 100. Yıl mahallelerinde devam etti.Başkan Vergili'ye ziyaretlerinde MHP İl Başkanı Adem Kar, Merkez İlçe Başkanı Abdurrahman Meşe ve parti üyeleri eşlik etti.Ayrıca MHP Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman, Eflani Belediye Başkan Adayı Hüsnü Akın, Eskipazar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Dönmez, Yenice Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı, Ovacık Belediye Başkan Adayı Bahri Eroğlu ve Yortan Belediye Başkan Adayı Ali Şık'ın da seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.Ali Kaya'dan seçim gezileriAK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, Bağlarbaşı ve Kirkille mahallelerinde vatandaşların evine konuk oldu.Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve projelerini aktaran Kaya, daha sonra resmi kurum ziyaretlerinde bulundu.Kaya, ziyaretlerin sonunda yaptığı açıklamada, projelerini halka anlattığını ve çok iyi tepkiler aldıklarını kaydetti.Aday tanıtım toplantısıMillet İttifakı ve İYİ Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Dursun Altıparmak, düzenlenen toplantıyla projelerini anlattı.Karabük Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aksoy ve çok sayıda partili ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.Toplantıda, belediye meclis üyeleri de tanıtıldı.Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan Adayı Elif Köse de Safranbolu Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıda projelerini ve meclis üyelerini tanıttı.Adayların çalışmalarıCHP Yenice Belediye Başkan Adayı Sabri Cebecik, Ovacık Belediye Başkan Adayı Hidayet Kasımoğlu, İYİ Parti Eflani Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bulut, Eskipazar Belediye Başkan Adayı Uğur Kayabaşı ve Yortan Belediye Başkan Adayı Türkcan Cantürk, Saadet Partisi'nde de Karabük Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüce, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Orhan Gökmen, Eflani Belediye Başkan Adayı Veli Gözlemeci, Eskipazar Belediye Başkan Adayı Ramazan Turan, Yenice Belediye Başkan Adayı İsmail Kirenli, Ovacık Belediye Başkan Adayı Osman Uluşan ve Yortan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar ile Büyük Birlik Partisi'nde Karabük Belediye Başkan Adayı Mahmut Malkoç, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kartaş ve Eskipazar Belediye Başkan Adayı Niyazi Küçükyılmaz, seçim çalışmaları kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.