Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı AK Parti Giresun
Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmaları kapsamında Teyyaredüzü ve Fevzi Çakmak
mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Şenlikoğlu, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.
Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, Giresun halkına hizmet etmeye sevdalı, Giresun'u daha ileri bir noktaya taşımaya kararlı olduklarını söyledi.
Halkın istek ve taleplerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Şenlikoğlu, "Biz bu yola halkımıza hizmetkar olmak için çıktık. Gücümüzü ve sorumluluğumuzu da sizlerden alıyoruz. Bu şehri sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Bizim rehberimiz sizler olacaksınız. Biz halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını biliyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz." diye konuştu.
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Kaynak: AA