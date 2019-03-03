Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti
Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adayları
, düzenlenen törenle tanıtıldı.
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır
, Gülüç
beldesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıkabilmek için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Ereğli Belediye
Başkan adayı Erol Şahin
de seçimi kazanması durumunda ilçeyi modern projelerle buluşturacaklarını, bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Ereğli'nin geleceği için halkımızın oylarına ekibimizle birlikte talibiz. Kentimizi 5 yıl yönetecek sevdası, enerjisi, aşkı, tecrübesi olan ben ve ekibime oy istiyorum." diye konuştu.
Törende, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, Kandilli
Belde Belediye Başkan adayı Mustafa Güldalı
, Gülüç Belediye Başkan adayı Mustafa Gökhan
Demirtaş, Ormanlı
Belde Belediye Başkan adayı Bayram Başol
tanıtıldı.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen
'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı
Güncel
Kaynak: AA