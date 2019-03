Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.Kocaispir, ilçedeki Çukurova ve Süleyman Vahit caddeleri ile Yavuzlar ve Kışla mahallerinde iş yerlerini gezerek esnafla görüştü.Gezdiği yerlerde vatandaşlarla da sohbet eden Kocaispir, "Sizlere hizmet etmek bana güç veriyor." ifadesini kullandı.Kocaispir, halk ile bütünleşeceklerini ve Cumhur İttifakı ile birlikte ilçede güzel işlerin altına imza atacaklarını belirterek, şunları kaydetti:"Biz görüyoruz ki, gittiğimiz her mahallede sevgiyle ve heyecanla karşılanıyoruz. Yüreğir'i yüreğimizle geziyor, buluştuğumuz her vatandaşımıza yüreğimizi veriyoruz. Daha güzel günler bizi bekliyor. Bu başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için dur durak bilmiyoruz. Yüreğir bizim sevdamız. Seçilmemiz durumunda da sizlere hizmet etmekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Aksine sizlere götürdüğümüz her hizmette bir adım daha güçleneceğiz."Kocaispir'e ziyaretlerinde AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç ile partinin Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan da eşlik etti.