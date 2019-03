Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.Yeşilmahalle Taşkent Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Uysal, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandıklarını kaydetti.AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliği olduğunu belirten Uysal, "Yani hizmetlerin yanında milletin gönlünde yer almaktır. Biz de Karabük'ümüzde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunup onların gönlünde yer edinmek istiyoruz. Belediyeciliğe gelince zaten en iyisini yapacağımıza, vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri gerçekleştireceğimize ve Karabük'ümüzü daha iyi yerlere taşıyacağımıza şüphemiz yok. Vatandaşlarımızın desteği ve duasıyla 1 Nisan'dan sonra el birliğiyle yaşanabilir bir Karabük için çalışacağız." diye konuştu.Vergili'nin seçim çalışmalarıKarabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, düzenlediği basın toplantısında, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini, halkın teveccühüyle karşılaşmaktan mutlu olduklarını söyledi.AK Parti Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın her konuşmasında kendisine suçlamalarda bulunduğunu savunan Vergili, bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etti.Vergili, geçmişte bütün partilerin oyunu almış Karabük'ün ortak değer olduğunu ifade etti.Rafet Vergili, ayrıca kentte ilk kez oy kullanacak gençlerle bir yemekte buluştu.AK Parti Kadın Kolları'ndan açıklamaAK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığınca, Karabük Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Rafet Vergili'nin bir dönem faaliyet gösteren Karabük Üniversitesi Ana Mehteran Takımı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle açıklama yaptı.İl Kadın Kolları Başkanı Saime Günal Öksüzoğlu, kadın ve erkeği birbirine tamamlayan, onları bir elmanın yarısı gibi gören bir zihniyetin temsilcileri olduklarını vurguladı.Vergili'nin sarf ettiği sözleri hatırlatan Öksüzoğlu, "Tarihi boyunca kadınlarımız her alanda başarılı olmuş, dokunduğu yeri güzelleştirmeyi başarmıştır. Partili veya muhalefet bütün kadınlar bizimdir, kardeşimizdir, her alanda desteklenmeli ve güçlenmesi sağlanmalıdır." dedi.Ali Kaya basın mensuplarıyla buluştuAK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya Karabük ve Safranbolu'da görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.Burada konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.Kaya ise seçim çalışmalarının ilk gününden itibaren Safranbolu'yu çok daha iyi bir konuma getirecek, önündeki 50 yılı garanti altına alacak projelerini halka anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.Tek hedeflerinin Safranbolu'ya hizmet olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:"Bu süreçte gece gündüz demeden vatandaşlarla birlikteyiz. Güçlü bir Türkiye var, vizyonu olan bir partimiz var, 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Bu şekilde vizyonu uzun yıllara sirayet eden tek parti AK Parti olmuştur. Yine partimizin başarılarını anlatmaya her halde zaman yetmez. Bu başarıları yerel ölçekte Safranbolu'muzda da gerçekleştirebileceğimize eminim." diye konuştu.Ozan Arif anısına lokma dağıtıldıGecen ay hayatını kaybeden "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin anısına İyi Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı tarafından lokma ikram edildi.İlçe merkezinde kurulan bir stanttaki lokma dağıtımına Millet İttifakı'nın CHP'li Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse de katıldı.