Yerel Seçimlere Doğru

Şebinkarahisar
ilçesinde AK Parti
belediye başkan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi aday tanıtım toplantısı yapıldı.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Giresun
Milletvekilleri Cemal Öztürk
, Sabri Öztürk
ve Kadir Aydın
ile partililer katıldı. Milletvekili
Öztürk, yaptığı konuşmada, Eğribel Tüneli yapımının devam ettiğini belirterek, "Şu anda bir gecikme söz konusu değil. Tünelin bir tüpü tamamlandı. Diğer tüpün ise 100 metre eksiği var. İkinci ikmal ihalesi yapıldığında çalışmalar hızla başlayacak, 2019'un sonunda bitmiş olacak. Asıl proje ise Pınarlar
Tüneli olacak." dedi.
Milletvekili Sabri Öztürk ise Şebinkarahisar'da önemli hizmetlere imza atıldığını ifade etti.
Şebinkarahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şahin Yılancı
ise toplantıda, bugüne kadar yaptığı ve seçilmesi durumunda yapacağı projeler hakkında bilgi verdi.
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Kaynak: AA