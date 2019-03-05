Yerel Seçimlere Doğru

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta
, "Sarsılmaz bir inanç ve sapasağlam bir teşkilat ile hedefimiz 31 Mart zaferidir. Allah'ın izni, milletimizin desteği ve teveccühü ile 31 Mart seçimlerinde yine milletimiz kazanacak." dedi.
Balta, 31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmaları kapsamında Hayrat
ilçesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.
Esnaf ve vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Balta, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirtti.
Balta, vatandaşlara desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hayrat'ımız, Belediye Başkan adayımız Salih Öztel
ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde marka haline gelen AK belediyecilik hizmetlerini almaya devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye
hedeflerimize doğru kararlı adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.
Hayratlı vatandaşlara güvendiklerini vurgulayan Balta, "Sarsılmaz bir inanç ve sapasağlam bir teşkilat ile hedefimiz 31 Mart zaferidir. Allah'ın izni, milletimizin desteği ve teveccühü ile 31 Mart seçimlerinde yine milletimiz kazanacak." dedi.
Balta, vatandaşlara seçimlerin önemini anlatarak, "31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler sadece belediye başkanlığını kazanma seçimi değildir. Bu seçimler ülkemizin geleceğini ilgilendiren seçimdir. Milletimiz birçok hizmeti AK Parti döneminde gördü. 16 yılda hastaneler, okullar, yollar, yeni havalimanları yapıldı. Mega projeler hayata geçirildi, geçirilmeye de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti, Güncel
Kaynak: AA