Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Darıca
Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık
, seçim çalışmaları kapsamında pazarcı esnafını ziyaret etti.
Bıyık, mahallelerde kurulan semt pazarlarına giderek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinliyor.
Her hafta pazar alışverişi yaptığını, sürekli esnaf ve vatandaşlarla bir arada olduğunu belirten Bıyık, belediye başkanı seçildikten sonra da halkın içinde olmaya devam edeceğini söyledi.
Darıca'ya yakışacak modern pazar yerleri inşa edeceklerinin sözünü veren Bıyık, "Artık Darıca'da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek pazarcılar odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Pazarcı esnafı ve vatandaşların da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Muzaffer Bıyık, AK Parti, Darıca, Politika
Kaynak: AA