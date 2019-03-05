Yerel Seçimlere Doğru

CHP
'den yeniden aday gösterilen Giresun
Belediye Başkanı Kerim Aksu
, projelerinin ikinci etap kısımlarını basına tanıttı.
Aksu, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, daha önce bazı projelerini Giresun halkıyla paylaştıklarını, bugün de yine yedi projelerini kamuoyuna açıkladıklarını söyledi.
Erikliman Mahallesi Spor Kompleksi, Eski Çöp Sahası Düzenleme, Açık Pazaryeri
ve Otopark, Ucuz Konut, Kıyı Düzenleme, Bitki ve Çiçek Üretim Tesisi ile Nostaljik Tramvay projelerini hazırladıklarını belirten Aksu, "Giresun bizim en büyük sevdamız. Bu şehre hizmet etmekten onur duyuyorum. Halk bizim hizmetlerimizi takdirle karşılıyor. Halkın içinde olmak benim sadece seçim zamanları yaptığım bir şey değil, her zaman bu böyle oldu." diye konuştu.
Aksu, projelerin uygulanabilir olduğuna işaret ederek, "Gördüğünüz gibi projeler açıklıyoruz ve hepsinin yerleri belli hepsi yapılabilecek uygulanabilecek projeler. Benim bu şehrin geleceği ile ilgili hayallerim var." dedi.
Güncel
Kaynak: AA