Yerel Seçimlere Doğru

Kaynak: AA

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, parti olarak hiçbir yerde ittifaklarının söz konusu olmadığını söyledi.Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İlhan, Saadet Partisi olarak 31 Mart yerel seçiminde tüm Türkiye'de büyükşehir, il, ilçe ve belde başkan adaylarıyla sahada olacaklarını belirtti.Van'da seçimi kazanacak 13 ilçe ve büyükşehir belediye başkan adayıyla yola çıktıklarını belirten İlhan, "Kazanacağımıza olan inançla 10 Mart Pazar günü milletvekillerimiz, gençlik kolları genel başkanımızın katılımıyla aday tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz." dedi.