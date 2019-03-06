Yerel Seçimlere Doğru

Gülyalı
Belediye Başkanı ve AK Parti
'nin Belediye Başkan Adayı Talip Şen
, "Seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.
Seçim gezileri kapsamında Mustafalı Mahallesi'ni ziyaret eden Şen, seçmenlerden destek istedi.
Şen, burada yaptığı konuşmada, kendisini samimiyetle karşılayan hemşehrilerine teşekkür etti.
Bütün mahallere yaptığı ziyarette vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını kaydeden Şen, şunları söyledi:
"Seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Hangi mahallemize, hangi sokağımıza gidersek gidelim vatandaşlarımız bizleri bağrına basmaktadır. Onların destek ve duaları bizim şevkimizi dahada artırmaktadır. Teşkilatımızla birlikte her bir aileyi ziyaret etmekteyiz. Biz zaten hiçbir zaman vatandaşlarımızla aramıza mesafe koymadık. Her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bizleri ilgi ve sevgi ile kucaklayan vatandaşlarımıza ne kadar hizmet etsek azdır."
Şen, Gülyalı'ya şimdiye kadar önemli yatırımların yapıldığına işaret ederek, yatırımların bundan sonra da süreceğini söyledi.
belediye başkan adayı, AK Parti, Gülyalı, Güncel
Kaynak: AA