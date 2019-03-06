Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
, Adapazarı
ilçesindeki Hilmi Kayın İş Merkezi'nde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Burada konuşan Yüce, seçim irtibat bürosundan yükselen hizmetlerin ilçenin her köşesine yayılacağını belirterek, "Biz bu şehre sevdalıyız. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Şehrimize en iyi hizmeti sunacağız. Durmayacağız, koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Açılışta, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu
, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu
, partililer ve çok sayıda davetli yer aldı.
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Kaynak: AA