Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. 31 Mart aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktır." dedi.Güler, seçim çalışmaları kapsamında Ünye ilçe meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Ünye'nin, Karadeniz'in incisi olduğunu belirterek, "Bu yatırımlarla artık bölgenin pırlantası olacak. Bu konuda şeref sözü veriyorum."ifadesini kullandı.Ünye'yi sevenleri, Ünye'ye hizmet edenleri saygıyla selamladığını kaydeden Güler, yeni dönemde Ünye ilçesine önemli, stratejik hizmetler yapacaklarını söyledi.Bu dönemi gönül belediyeciliği dönemi olarak hedeflediklerini belirten Güler, şöyle konuştu:"Gönül belediyeciliği felsefesi şu. Buraya 'ben' demeye gelmedim, 'sen' demeye gelmedim, ben yok, sen yok siz varsınız. Ünyeliler var. Gönül belediyeciliği budur. Ünye'ye çok hizmetler yapacağız. Önce doğal gazı getirdik. Aslında 10 yıl önce gelmişti ama bazı aksaklıklar sebebiyle size geç ulaştırıldı. Ünye'nin içme suyunu getirdik. Çalışmalarımız saymakla bitmez. Şimdi yeni dönemde limanı daha çok büyüteceğiz. Konteyner limanı haline getireceğiz. Ünye yeni dönemde bir liman merkezi olacak. Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin kamulaştırma parasını çıkardık. Orada çok güzel ürün ve üretimler gerçekleşecek. Orada üretilen ürünler konteyner limanı ile dünyaya ihraç edilecek."Güler, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir gün olmadığını, Türkiye ve Ordu açısından önemli bir dönemeç olduğunu dile getirerek, "31 Mart sadece bir belediye seçimi değildir. 31 Mart aynı zamanda 2 milyar mazlumun ay yıldızlı bayraktan beklediği talebin ve hizmetin belirlendiği gün olacaktır." dedi.