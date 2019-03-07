Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu.Milletvekili Ünal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik, ve kadın kolları ve belediye meclis üyeleriyle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal'a destek isteyen Ünal, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda önemli süreçlerden geçtiğini ifade ederek, amacın Türkiye'nin önünü kesmek olduğuna dikkati çekti.Ülke olarak bu seçim atlatıldığında 5 yıllık bir icraat sürecinin daha başlayacağını anlatan Ünal, "Türkiye'miz arzu ettiği 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu yönüyle bu seçim çok önemli. Belediyecilik yönünden kimse elimize su bile dökemez. Belediyecilik bizim misyonumuzun işi. Karabük Belediye Başkan adayımız Burhanettin Uysal Bey çok tecrübeli, Karabük'e tam uyan, hizmetlere kaldığı yerden daha da öteye götürecek, çıtayı daha yükseklere taşıyacak olan ve bölgeyi iyi bilen kardeşimiz. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz." dedi.Uysal da Tüccarlar İş Merkezini ziyaret etti.AK Parti teşkilatının ve belediye meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan Uysal, "Esnafımızın neler çektiğini biliyoruz. Görüştüğümüz her esnaf kardeşim değişim istediğini söylüyor. Baskıdan bıkmış durumdalar. Esnafına bu muameleyi yapanlar gerekli cevabı 31 Mart günü alacaklardır. Esnafı gülümseyen bir Karabük'ü tekrar oluşturabilmek için çok az zaman kaldı. Esnaf kardeşlerimin destekleri ile Karabük rahat nefes alacak." şeklinde konuştu.Ali Kaya projelerini açıkladıAK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Safranbolu Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikle projelerini halka anlattı.Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve partililer katıldı.Ünal, Güneş, Altınöz ve Sarı, burada yaptıkları konuşmalarda seçim çalışmaları ve projelerle ilgili bilgiler aktardı.Kaya da Safranbolu'nun gelecek 50 yılını projeleriyle garanti altına alacaklarını söyledi."Memleket İşi, Gönül İşi" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Kaya, 38 proje açıklayarak şahsına ve teşkilata gösterilen ilgi, sevgi, destek ve dualar için teşekkür etti.