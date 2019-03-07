Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış
, seçim çalışmalarına katılmak üzere Beyşehir
ilçesini ziyaret etti.
Samancı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'la Cumhur İttifakı'nın Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar
ve partililerin ilçeye bağlı Üzümlü
Mahallesi'nde yürüttüğü seçim çalışmalarına katıldı.
Samancı, Akış ve Yaşar, partililerle birlikte Üzümlü'deki silah fabrikalarını gezdi, esnafları ziyaret etti. Milletvekili Samancı
, mahalle sakinlerinden 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Üzeyir Yaşar'a destek istedi.
Samancı sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah sizlerin desteğiyle Üzeyir kardeşim Üzümlü'ye hak ettiği, adil ve güzel olan tüm hizmetleri meclis üyelerimizle birlikte getirmiş olacaktır. Üzeyir kardeşimin burada vermiş olduğu vaat ve sözlerin ben de bir milletvekili olarak arkasındayım, takipçisiyim. Hep birlikte inşallah burada çok güzel neticeler alacağız. Sizlere sunduğu hizmetler tabi bunlarla da sınırlı kalmayacaktır. Zaman içerisindeki göstereceğiniz ihtiyaçlar veya bizlerle olan istişareler neticesinde farklı projeler de ortaya çıkacaktır. Bizler bunların hepsinin arkasında duracağız, yerine gelmesi için hep beraber inşallah takibini sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da konuşmasında, ASELSAN'ın Konya'da kuracağı silah sistemleri fabrikasının temelini mart ayı tamamlanmadan atmayı planladığını da belirterek, bu yatırımın yöre için atılan bir adım olduğu ifade etti.
Konya'da, Ankara
yolu üzerinde yüzde 49'u Konyalı müteşebbislerin, yüzde 51'i ASELSAN'ın kendisine ait Konya Savunma Sanayi A.Ş'ye ait olacak silah sistemleri fabrikasının temelinin atılmasının ve bu yatırımın tamamlanmasının ardından ASELSAN'ın Ankara'daki tüm silah sistemleri üretimini Konya'ya taşıyacağını anlatan Akış, "Bu bizim yöremiz için atılan bir adım. Artık biz tüfek üreten, tüfekte çok önemli merhaleler ve uzmanlıklar kaydetmiş kimseler olarak ASELSAN'a da, ASELSAN silah sistemlerine de, savunma sanayine de parça üreten bir yöre konumuna geleceğiz. İnşallah bu yatırımla birlikte el ele, gönül gönüle sizlerin destekleriyle yaptığınız o okulunuzda da bir savunma sanayi bölümünü açmanın gayreti içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığında bunun takibindeyiz." diye konuştu.
Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da, "Üzümlü'yü yeni dönemde çiçek gibi yapacağım." dedi.
Güncel
Kaynak: AA