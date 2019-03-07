Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Eskipazar ilçesine gitti.Beraberinde AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Mustafa Yarkan ile esnaf ziyaretinde bulunan Ünal, yerel seçimlerde destek istedi.Ünal, yaptığı konuşmada, Eskipazar'da her zaman vatandaşlarla iç içe olup, gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini ifade ederek, hükümetin imkanlarından Eskipazar'ı da faydalandırmak istediklerini söyledi.Yerel seçimlerin önemli olduğunu belirten Ünal, "AK Parti'nin hizmet bayrağını dalgalandırmaya, 2023 hedefleri doğrultusunda koşmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Milletvekili Güneş'ten mahalle ziyaretiAK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, seçim çalışmaları kapsamında Beşbinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.Güneş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti siyasetinin temel amacının hizmet siyaseti olduğunu vurguladı.Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Güneş, "Vatandaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmek, aramızdaki gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak için buradayız." dedi.Güneş, esnafı da ziyaret ederek, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal için destek istedi.